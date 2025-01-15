Фоден о титуле АПЛ: «Мы не тупые – понимаем, что уже все. Цель «Сити» – топ-4, потом есть ЛЧ, сезон не закончен»

Фил Фоден заявил, что в «Ман Сити» понимают, что не выиграют АПЛ в этом сезоне.

«Титул? Да, уже наверняка мимо, уже все. Мы понимаем. Мы не тупые.

Поэтому нам нужно стремиться в топ-4, это следующая цель, а потом, очевидно, Лига чемпионов. Так что сезон не закончился.

Но мы должны быть реалистами, не так ли? Выступления были недостаточно хороши, чтобы подняться туда.

Четверка лучших – наша цель сейчас, а потом посмотрим, где мы сможем оказаться в других турнирах», – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».

На данный момент «горожане» занимают 6-е место в АПЛ , набрав 35 очков в 21 матче.