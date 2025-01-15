Фоден о титуле АПЛ: «Мы не тупые – понимаем, что уже все. Цель «Сити» – топ-4, потом есть ЛЧ, сезон не закончен»
Фил Фоден заявил, что в «Ман Сити» понимают, что не выиграют АПЛ в этом сезоне.
«Титул? Да, уже наверняка мимо, уже все. Мы понимаем. Мы не тупые.
Поэтому нам нужно стремиться в топ-4, это следующая цель, а потом, очевидно, Лига чемпионов. Так что сезон не закончился.
Но мы должны быть реалистами, не так ли? Выступления были недостаточно хороши, чтобы подняться туда.
Четверка лучших – наша цель сейчас, а потом посмотрим, где мы сможем оказаться в других турнирах», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
На данный момент «горожане» занимают 6-е место в АПЛ, набрав 35 очков в 21 матче.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Manchester Evening News
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