«Цены на мандарины в России не пугали, потому что отдыхал в Шри-Ланке. Там больше ананасы, кокосы и манго популярны». Вратарь «Акрона» Волков о стоимости фруктов в праздники
Сергей Волков высказался об отдыхе на новогодних праздниках и ценах на мандарины.
«Новогодние праздники у меня прошли очень хорошо! Естественно я доволен отдыхом, всегда рад отдыхать (смеется)! Самое главное, что получилось провести время с семьей.
Цены на мандарины в России не пугали, потому что отдыхал в Шри-Ланке. Там больше ананасы, кокосы и манго популярны (смеется).
С семьей полетели на остров, купались, загорали. В общем, просто прекрасно провели время!» – рассказал вратарь «Акрона».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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