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  • «Цены на мандарины в России не пугали, потому что отдыхал в Шри-Ланке. Там больше ананасы, кокосы и манго популярны». Вратарь «Акрона» Волков о стоимости фруктов в праздники
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«Цены на мандарины в России не пугали, потому что отдыхал в Шри-Ланке. Там больше ананасы, кокосы и манго популярны». Вратарь «Акрона» Волков о стоимости фруктов в праздники

Сергей Волков высказался об отдыхе на новогодних праздниках и ценах на мандарины.

«Новогодние праздники у меня прошли очень хорошо! Естественно я доволен отдыхом, всегда рад отдыхать (смеется)! Самое главное, что получилось провести время с семьей.

Цены на мандарины в России не пугали, потому что отдыхал в Шри-Ланке. Там больше ананасы, кокосы и манго популярны (смеется).

С семьей полетели на остров, купались, загорали. В общем, просто прекрасно провели время!» – рассказал вратарь «Акрона».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
светская хроника
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
Питание
logoСергей Волков 1995
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