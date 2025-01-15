«Цены на мандарины в России не пугали, потому что отдыхал в Шри-Ланке. Там больше ананасы, кокосы и манго популярны». Вратарь «Акрона» Волков о стоимости фруктов в праздники

Сергей Волков высказался об отдыхе на новогодних праздниках и ценах на мандарины.

«Новогодние праздники у меня прошли очень хорошо! Естественно я доволен отдыхом, всегда рад отдыхать (смеется)! Самое главное, что получилось провести время с семьей.

Цены на мандарины в России не пугали, потому что отдыхал в Шри-Ланке. Там больше ананасы, кокосы и манго популярны (смеется).

С семьей полетели на остров, купались, загорали. В общем, просто прекрасно провели время!» – рассказал вратарь «Акрона».