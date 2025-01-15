С «Райо» сняли трансферный бан – клуб решил вопрос с компенсацией за подготовку Сисса. «Мальорка» работает над устранением проблемы

С «Райо Вальекано» сняли трансферный бан.

Ранее сообщалось , что два клуба Ла Лиги – «Райо Вальекано» и «Мальорка» – получили от ФИФА запрет на регистрацию новых игроков в течение трех трансферных окон – до 2026 года.

Как передает Football Espana со ссылкой на Relevo, «Райо» больше не находится под трансферным запретом после того, как клуб решил «недоразумение» с ФИФА. Международная федерация футбола сняла бан через 24 часа.

Утверждается, что изначально «Райо» получил запрет из-за невыплаты компенсации за подготовку Пате Сисса. Однако этот вопрос был быстро урегулирован.

«Мальорка» также надеется снять бан в ближайшие дни. Клуб выявил проблему, которая привела к санкциям, и, как только она будет решена, «Мальорка» планирует связаться с ФИФА с целью немедленной отмены трансферного запрета.