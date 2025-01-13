ФИФА наложила трансферный бан на «Райо» и «Мальорку» до 2026 года. Оба клуба не знали о санкциях (Marca)
ФИФА наложила трансферный бан на «Мальорку» и «Райо Вальекано».
9 января на официальном сайте ФИФА появилась информация о запрете двум клубам Ла Лиги регистрировать новых игроков в течение трех следующих трансферных окон – до 2026 года.
Marca сообщает, что в «Райо Вальекано» не знали о санкциях ФИФА и впервые услышали о запрете на регистрацию новичков. В «Мальорке» объяснили трансферный бан административной ошибкой, и в настоящее время проблема уже решена.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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