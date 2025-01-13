  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ФИФА наложила трансферный бан на «Райо» и «Мальорку» до 2026 года. Оба клуба не знали о санкциях (Marca)
19

ФИФА наложила трансферный бан на «Райо» и «Мальорку» до 2026 года. Оба клуба не знали о санкциях (Marca)

ФИФА наложила трансферный бан на «Мальорку» и «Райо Вальекано».

9 января на официальном сайте ФИФА появилась информация о запрете двум клубам Ла Лиги регистрировать новых игроков в течение трех следующих трансферных окон – до 2026 года.

Marca сообщает, что в «Райо Вальекано» не знали о санкциях ФИФА и впервые услышали о запрете на регистрацию новичков. В «Мальорке» объяснили трансферный бан административной ошибкой, и в настоящее время проблема уже решена.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
трансферы
logoФИФА
logoМальорка
logoЛа Лига
logoРайо Вальекано
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трансферный бан с ЦСКА снимут до конца декабря. «Херенвен» согласует с правительством Нидерландов схему получения последнего платежа за Эджуке в 3,1 млн евро («Первый спорт»)
4913 декабря 2024, 17:33
ФИФА обсудит изменения в правилах трансферов после решения суда ЕС по делу Диарра
218 октября 2024, 15:41
ФИФА подтвердила трансферное окно с 1 по 10 июня. Клубам-участникам КЧМ разрешат заменять игроков с истекающими контрактами с 27 июня по 3 июля
123 октября 2024, 16:27
Рекомендуем
Главные новости
Мареска о Джексоне: «Мы полностью довольны Николасом, оцениваем его не только по голам. Он уже много забил без пенальти, в отличие от большинства форвардов»
520 минут назад
Мостовой о Кахигао в «Спартаке»: «Пришел, деньги есть – купил, денег нет – не купил, в футболе все давно придумано. Чего от него ждать? «Спартак» был, есть и будет»
3642 минуты назад
«Наполи» и «ПСЖ» могут закрыть трансфер Хвичи сегодня. В сделку на сумму 60-65 млн евро не включат других игроков (ESPN)
1845 минут назад
Тюкавин об отпуске: «Встретил Модрича, когда шли из ресторана. Не говорил, что игрок «Динамо», он и так знает – шучу, конечно. Сфотографировались, разошлись»
14сегодня, 13:18
Пеп о результатах «Сити»: «Раньше мы не могли победить даже один раз, а сейчас выиграли три матча – настроение улучшилось. Нужно подождать, чтобы понять, какие мы на самом деле»
2сегодня, 13:09
Депутат Журова о долгах Промеса по налогам: «Уже и в России нарушает закон? Удивительно. Бывает, что люди не могут платить, находясь за границей – будем надеяться, Квинси найдет выход»
26сегодня, 12:51
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к «Крыльям» с требованием вернуть 897 млн рублей. Клуб не выплачивал долг с 2016-го
72сегодня, 12:37
Владелец «Лиона» Текстор: «Отпускать лучших игроков в «ПСЖ» – не наша модель, я никого не продам Аль-Хелайфи. Хочу, чтобы наши футболисты мечтали быть как Бензема, Жуниньо или Фекир»
16сегодня, 12:18
Уокер запрашивает у «Милана» 4 млн евро в год и бонусы. Защитник хочет покинуть «Ман Сити» как можно скорее
35сегодня, 11:55
Денисов о матче с «Зенитом»: «Сделаем все, чтобы победить. Для «Спартака» каждый матч важен, дерби всегда стоят особняком»
32сегодня, 11:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Несправедливо – видим, что Израиль не отстраняют. Хочется видеть Россию и Беларусь на высоких местах». Опорник «Химок» Капленко о недопуске к турнирам
4 минуты назад
Головин не сыграет с «Реймсом» в Кубке. Хавбек «чувствует себя неплохо», но пока тренируется индивидуально
21 минуту назад
Иньиго выбыл на 5 недель. Защитник «Барсы» получил травму бедра в матче с «Реалом»
935 минут назад
Лунев о «Динамо»: «Есть все для победы в РПЛ, все в наших руках. У нас 2 месяца, чтобы устранить недочеты»
2сегодня, 13:27
Рианчо о Селихове и «Спартаке»: «Клуб не должен оставлять легенд, если они в плохой форме. 2 года назад говорил, что не нужно продлевать контракт просто так»
9сегодня, 13:07
Робинсон об Артете: «Он прижат к стенке – жалуется на несправедливость, кубковые матчи и мячи. Недовольные фанаты «Арсенала» говорят, что он не выиграет большие трофеи»
11сегодня, 12:55
Мир отклонил предложение «Аль-Таавуна». «Валенсия» хочет вернуть форварда в «Севилью» из аренды, но там не рассчитывают на него из-за конфликта со спортивным директором и дела о сексуальном насилии
4сегодня, 12:32
«Боруссия» продаст Малена «Астон Вилле» за 22 млн фунтов и 2+ млн бонусов (Бен Джейкобс)
7сегодня, 12:12
Корнеев о «Спартаке»: «Кахигао привезет игрока уровня Промеса, надеюсь. Трансферы будут – иного развития событий не допускаю даже в самом страшном сне»
6сегодня, 11:56
Орещук о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Прошло 2,5 месяца, а воз и ныне там. Уже неинтересно»
8сегодня, 11:47
Рекомендуем