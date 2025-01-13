ФИФА наложила трансферный бан на «Райо» и «Мальорку» до 2026 года. Оба клуба не знали о санкциях (Marca)

ФИФА наложила трансферный бан на «Мальорку» и «Райо Вальекано».

9 января на официальном сайте ФИФА появилась информация о запрете двум клубам Ла Лиги регистрировать новых игроков в течение трех следующих трансферных окон – до 2026 года.

Marca сообщает, что в «Райо Вальекано » не знали о санкциях ФИФА и впервые услышали о запрете на регистрацию новичков. В «Мальорке» объяснили трансферный бан административной ошибкой, и в настоящее время проблема уже решена.