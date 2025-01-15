Фоден и Ивоби набрали по 12 очков: у полузащитника «Сити» дубль «Брентфорду», у игрока «Фулхэма» – «Вест Хэму»
Фил Фоден забил 2 мяча во 2-м тайме за 12 минут, всего у него 12 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы). Полузащитника выбрали 3,23% игроков. Фоден забил во 2-й игре подряд, в прошлом туре был гол «Вест Хэму». Примечательно, что до этого в 15 играх АПЛ был всего 1 гол.
Кроме того, в проигранном матче «Вест Хэму» (2:3) оба гола «Фулхэма» забил полузащитник Алекс Ивоби, за игру у него 12 очков в фэнтези АПЛ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы). Его выбрали 10,74% игроков. Полузащитник забил впервые за 7 матчей чемпионата.
Защитник Энтони Робинсон сделал ассисты на оба гола Ивоби. За матч у него 7 фэнтези-очков (+2 за игру, +6 за ассисты, -1 за пропущенные голы). В фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе его выбрали 18,13% игроков.
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