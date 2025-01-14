Лапорта о Суперлиге: «Запуск откладывается, но она жива. Работаем над гармонизацией европейского футбола, чтобы не оказаться в невыгодном положении»

Жоан Лапорта оценил значение Суперлиги Европы для европейского футбола.

«Ее планировалось запустить раньше, но она откладывается, проект все еще жив.

Это нужно для того, чтобы клубы получали больше доходов, обеспечивая устойчивость европейского футбола. Мы активно работаем над гармонизацией того, что представляет собой футбол в Европе .

Мы делаем это для того, чтобы другие соревнования не имели превосходства, чтобы не оказаться в невыгодном положении», – сказал президент «Барселоны».