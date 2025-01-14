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Холанд о «Ман Сити»: «Клуб-победитель. У нас голодный до побед тренер, Пеп жаждет успеха больше, чем когда-либо, несмотря на все, что уже выиграл и сделал для футбола»

Эрлинг Холанд высказался о стремлении Пепа Гвардиолы к победам с «Ман Сити».

«Горожане» выиграли три матча подряд впервые с октября. Сегодня «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом» в АПЛ.

«Мы привыкли выигрывать здесь, поэтому последние пару месяцев были для нас действительно странными. Думаю, это было даже полезно, чтобы почувствовать это ощущение. 

Когда ты проигрываешь, ты можешь потерять уверенность, и вдруг мы начали проигрывать. Но это клуб-победитель, и если посмотреть на последние десять лет, то было не так много поражений.

Это было странно, но это дало мне мотивацию, пробудило во мне голод, чтобы продолжать, становиться лучше и показывать результат.

Чтобы внутри тебя что-то загорелось, чтобы двигаться дальше. Приятно снова побеждать [в последних трех матчах], это была отличная неделя, и мы все счастливы. Мы продолжаем работать.

Можно говорить, что нам не везло с травмами, и это действительно так, но нельзя искать оправдания. Хорошо то, что у нас так много матчей, и мы можем сразу же переключиться на следующую игру, чтобы попытаться все исправить, и именно этим мы сейчас занимаемся.

Также на тренировках у нас есть голодный до побед тренер, который жаждет успеха больше, чем когда-либо. И это то, что я люблю, это мотивирует меня – видеть, как он горит желанием и мотивирован, несмотря на все, что он уже выиграл и сделал для футбола за столько лет», – сказал форвард «Ман Сити». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Манчестер Сити»
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoЭрлинг Холанд
logoпремьер-лига Англия
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