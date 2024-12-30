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Холанд подтолкнул Пепа отпраздновать победу над «Лестером» с фанатами «Сити», скандировавшими имя тренера

Эрлинг Холанд призвал Пепа Гвардиолу отпраздновать с болельщиками «Ман Сити».

Вчера «горожане» в гостях обыграли «Лестер» (2:0) в 19-м туре АПЛ. Команда одержала победу впервые за 6 матчей.

Этот матч стал 500-м для испанского тренера во главе команды во всех турнирах.

После окончания игры норвежец порывисто обнял Гвардиолу, а затем подтолкнул его к трибуне, несколько раз жестом указав на болельщиков. В это время фанаты клуба громко скандировали кричалку в честь тренера.

Фото: скриншоты трансляции

Гвардиола обмолвился, что у Холанда родился ребенок: «Он впервые стал отцом несколько дней назад. Много эмоций, волнительный период для него»

Гвардиола выиграл 355 из 500 матчей во главе «Ман Сити». Команда забила 1213 голов и пропустила 429

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoЭрлинг Холанд
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
болельщики
logoЛестер
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