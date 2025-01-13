Пеп о результатах «Сити»: «Раньше мы не могли победить даже один раз, а сейчас выиграли три матча – настроение улучшилось. Нужно подождать, чтобы понять, какие мы на самом деле»

Пеп Гвардиола оценил последние результаты «Манчестер Сити».

«Горожане» выиграли три матча подряд впервые с октября. Завтра «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом » в АПЛ .

«Мы выиграли три матча. Раньше было невозможно выиграть даже один раз! Теперь мы выиграли трижды, и это нам помогает. Но реальность такова, что в последней игре мы выиграли за счет разницы между Премьер-лигой и Второй лигой (4-й по силе дивизион Англии – Спортс’’), эмблем команд и многих других причин, по которым мы должны были побеждать. Нужно подождать, чтобы увидеть, какие мы на самом деле.

Настроение улучшилось. Завтра нам предстоит невероятно сложная игра. Учитывая, что происходило в последние сезоны, эта команда всегда создает много проблем. Они очень долго проработали с Томасом [Франком]. Это фантастическая команда, но в то же время мы знаем, за что играем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».