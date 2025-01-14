Семшов о «Сосьедаде» без Захаряна: «Матч с «Вильярреалом» был унылым, Арсен может побороться за место в составе. Кроме японца Кубо, там некого выделить»

Игорь Семшов высказался о перспективах Арсена Захаряна в «Сосьедаде».

21-летний полузащитник пропустил первую половину текущего сезона из‑за травмы.

13 января «Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» (1:0) в 19-м туре Ла Лиги.

«Матч «Реал Сосьедад» – «Вильярреал» был унылым, и это радует в том плане, что Захарян может побороться за место в составе.

У «Сосьедада», кроме японца Такефуса Кубо, решительно некого выделить. Со всеми остальными Захарян может конкурировать», – сказал бывший игрок сборной России.