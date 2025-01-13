ЦСКА интересен Илич. За хавбека «Црвены Звезды» готовы заплатить 2-2,5 млн евро (Max Sport)
ЦСКА может усилиться полузащитником «Црвены Звезды».
Московский клуб проявляет интерес к Луке Иличу и готов заплатить за него от 2 до 2,5 млн евро, сообщает Max Sport.
Судьба возможной сделки станет известна после завершения общего этапа Лиги чемпионов, где принимает участие сербский клуб. Последние матчи этой стадии турнира пройдут 29 января.
В текущем сезоне чемпионата Сербии Илич провел 19 матчей, отличившись 10 голами и 5 ассистами. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Max Sport
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