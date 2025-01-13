Тюкавин об отпуске: «Встретил Модрича, когда шли из ресторана. Не говорил, что игрок «Динамо», он и так знает – шучу, конечно. Сфотографировались, разошлись»

Константин Тюкавин встретил Луку Модрича и известных теннисистов во время отпуска.

«Отлично провел отпуск, отдохнул с женой и ребенком, все хорошо. В первый раз был в Италии и в горах, все понравилось, я доволен.

Мы играли в теннис с папой, рядом тренировались [Янник] Синнер, [Карен] Хачанов, [Андрей] Рублев. Приятно было наблюдать, был момент, получилось сфоткаться с Синнером. Сейчас одним из любимых теннисистов является Синнер, такой молодой, хорошие подачи, смотрел матчи. Уже начался Открытый чемпионат Австралии, будем следить.

Еще встретил Луку Модрича , шли из ресторана, смотрю, он идет. Ничего не обсуждали. Подумал, что нужно сфоткаться, сфотографировались, разошлись. Я не говорил, что являюсь игроком «Динамо », он это и так знает, шучу, конечно. Просто сфотографировались, разошлись», – рассказал нападающий бело-голубых.