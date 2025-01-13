Тюкавин об отпуске: «Встретил Модрича, когда шли из ресторана. Не говорил, что игрок «Динамо», он и так знает – шучу, конечно. Сфотографировались, разошлись»
«Отлично провел отпуск, отдохнул с женой и ребенком, все хорошо. В первый раз был в Италии и в горах, все понравилось, я доволен.
Мы играли в теннис с папой, рядом тренировались [Янник] Синнер, [Карен] Хачанов, [Андрей] Рублев. Приятно было наблюдать, был момент, получилось сфоткаться с Синнером. Сейчас одним из любимых теннисистов является Синнер, такой молодой, хорошие подачи, смотрел матчи. Уже начался Открытый чемпионат Австралии, будем следить.
Еще встретил Луку Модрича, шли из ресторана, смотрю, он идет. Ничего не обсуждали. Подумал, что нужно сфоткаться, сфотографировались, разошлись. Я не говорил, что являюсь игроком «Динамо», он это и так знает, шучу, конечно. Просто сфотографировались, разошлись», – рассказал нападающий бело-голубых.
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