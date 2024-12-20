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Тюкавин о фото с Синнером из Дубая: «4:6, 0:6 😂😂😂»

Константин Тюкавин выложил совместное фото с Янником Синнером.

Нападающий «Динамо» и сборной России отдыхает в Дубае, а Синнер – проводит предсезонный сбор.

«4:6, 0:6 😂😂😂», – написал Тюкавин.

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Тюкавина
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