Ибрагимович о Рэшфорде: «Не думаю, что мне нужно его убеждать. «Милан» – один из крупнейших клубов мира, все хотят здесь играть. Но это сложная операция»
Златан Ибрагимович прокомментировал возможное подписание Маркуса Рэшфорда.
Сообщалось, что «россонери» лидируют в борьбе за нападающего «Манчестер Юнайтед», которого клуб готов отпустить в аренду.
«Я очень хорошо знаю Рэшфорда, я играл с ним, когда он был молод. Сейчас он вырос и доказал, что он сильный футболист.
Я не думаю, что мне нужно его убеждать, потому что «Милан» – это один из крупнейших клубов мира, все хотят здесь играть.
На данный момент это сложная операция, мы с ним еще не общались. Посмотрим, будет ли разговор», – сказал советник руководства «Милана» в эфире Sky Sport Italia.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Milan News
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