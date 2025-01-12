Ибрагимович о Рэшфорде: «Не думаю, что мне нужно его убеждать. «Милан» – один из крупнейших клубов мира, все хотят здесь играть. Но это сложная операция»

Златан Ибрагимович прокомментировал возможное подписание Маркуса Рэшфорда.

Сообщалось , что «россонери» лидируют в борьбе за нападающего «Манчестер Юнайтед », которого клуб готов отпустить в аренду.

«Я очень хорошо знаю Рэшфорда , я играл с ним, когда он был молод. Сейчас он вырос и доказал, что он сильный футболист.

Я не думаю, что мне нужно его убеждать, потому что «Милан» – это один из крупнейших клубов мира, все хотят здесь играть.

На данный момент это сложная операция, мы с ним еще не общались. Посмотрим, будет ли разговор», – сказал советник руководства «Милана » в эфире Sky Sport Italia.