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Хиль Мансано добавил 9 минут к 1-му тайму класико в финале Суперкубка Испании. Бальде забил 4-й гол «Реалу» на 10-й добавленной

«Барселона» и «Реал» сыграли 55 минут в 1-м тайме финала Суперкубка Испании.

Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано добавил к основному времени первого тайма 9 минут. 

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде забил на 10-й добавленной минуте.

К перерыву «Барселона» переигрывает «Реал» (4:1).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
logoсудьи
Хесус Хиль Мансано
logoСуперкубок Испании
logoБарселона
logoАлекс Бальде
logoЛа Лига
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