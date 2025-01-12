Хиль Мансано добавил 9 минут к 1-му тайму класико в финале Суперкубка Испании. Бальде забил 4-й гол «Реалу» на 10-й добавленной
«Барселона» и «Реал» сыграли 55 минут в 1-м тайме финала Суперкубка Испании.
Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано добавил к основному времени первого тайма 9 минут.
Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде забил на 10-й добавленной минуте.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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