Индзаги об 1:0 с «Венецией»: «Интер» приучил людей к победам – он попадает в заголовки, когда проигрывает. Поражение в Суперкубке было болезненным»
«Нам было непросто после того, как мы проиграли финал (Суперкубка Италии «Милану» – 2:3), да и еще таким образом, но парни справились отлично, несмотря на усталость и отсутствие многих игроков.
Если анализировать второй тайм, все наши действия могли привести ко второму голу. Но когда не убиваешь игру, она остается открытой, особенно с такими отличными сэйвами Станковича. Было нелегко, но мы победили, а это то, чего мы хотели», – сказал главный тренер «Интера».
Индзаги также спросили, согласен ли он со словами Николо Бареллы, что «Интер» отреагировал на «иногда чрезмерную критику».
«Я воспринимаю это с позитивной стороны, потому что, если «Интер» попадает в заголовки, когда проигрывает, это показывает, насколько редко это случается, и значит, за эти годы мы приучили людей к победам. Поражение болезненно, но мы не ищем оправданий, мы знаем, что должны становиться лучше», – сказал Индзаги в интервью DAZN.
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