  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Индзаги об 1:0 с «Венецией»: «Интер» приучил людей к победам – он попадает в заголовки, когда проигрывает. Поражение в Суперкубке было болезненным»
2

Индзаги об 1:0 с «Венецией»: «Интер» приучил людей к победам – он попадает в заголовки, когда проигрывает. Поражение в Суперкубке было болезненным»

Симоне Индзаги высказался о победе над «Венецией» (1:0).

«Нам было непросто после того, как мы проиграли финал (Суперкубка Италии «Милану» – 2:3), да и еще таким образом, но парни справились отлично, несмотря на усталость и отсутствие многих игроков.

Если анализировать второй тайм, все наши действия могли привести ко второму голу. Но когда не убиваешь игру, она остается открытой, особенно с такими отличными сэйвами Станковича. Было нелегко, но мы победили, а это то, чего мы хотели», – сказал главный тренер «Интера».

Индзаги также спросили, согласен ли он со словами Николо Бареллы, что «Интер» отреагировал на «иногда чрезмерную критику».

«Я воспринимаю это с позитивной стороны, потому что, если «Интер» попадает в заголовки, когда проигрывает, это показывает, насколько редко это случается, и значит, за эти годы мы приучили людей к победам. Поражение болезненно, но мы не ищем оправданий, мы знаем, что должны становиться лучше», – сказал Индзаги в интервью DAZN.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoВенеция
logoСимоне Индзаги
logoНиколо Барелла
logoсерия А Италия
logoФилип Станкович 2002
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Интер» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 15:1 в Серии А. «Нерадзурри» не проигрывают в чемпионате с сентября
14сегодня, 16:11
Рекомендуем
Главные новости
«МЮ» победил впервые за 6 матчей – обыграли «Арсенал» в Кубке Англии. Было 4 поражения и ничья
только что
Суперкубок Испании. «Реал» сыграет с «Барсой» в финале. Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Левандовски и Ямаль в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
765 минут назад
«Арсенал» с 2020-го не проходит дальше 4-го раунда Кубка Англии. Второй год подряд команда Артеты вылетает после первой игры
1910 минут назад
Илич готов перейти в «Спартак». «Торино» не против продажи хавбека (Metaratings)
410 минут назад
«Манчестер Юнайтед» по пенальти выбил «Арсенал» из Кубка Англии – 5:3! Байындыр отразил два 11-метровых – на 72-й и в серии, Далота удалили 61-й, Жезуса заменили из-за травмы
52614 минут назад
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» по пенальти прошел «Арсенал», «Тоттенхэм» разгромил «Тэмуорт» из 5-й лиги
70015 минут назадLive
Мостовой об Абаскале: «Не сказал бы, что он худший в истории «Спартака». Его и специалистом-то не назовешь»
2026 минут назад
Костакурта о Стамбуле-2005: «Милан» был великолепен 114 минут, это одна из сильнейших его команд в современной истории. Но мы недооценили характер «Ливерпуля» и не были сосредоточены на 100%»
1132 минуты назад
«Милан» подпишет с Уокером контракт на 2,5 года. Ибрагимович сыграл ключевую роль в переговорах с защитником «Сити» (The Telegraph)
2837 минут назад
Чемпионат Греции. ПАОК играет с «Волосом». Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
141 минуту назадВидео
Ко всем новостям
Последние новости
Слот о критике Трента после матча с «МЮ»: «Стоит ему сыграть плохо, как у всех появляется мнение об этом. Он здорово провел первую часть сезона, и такая реакция на одну игру – большой комплимент»
4 минуты назад
Хамес после расторжения контракта с «Райо» перейдет в мексиканский «Леон». Хавбек хочет быть в хорошей форме перед ЧМ-2026
16 минут назад
«Рома» хочет арендовать Бьюкенена. «Интер» отпустит игрока только с выкупом
325 минут назад
«Вопросы в духе «Как узбеки могут попасть на ЧМ?» или «Как так, узбекский игрок переходит в АПЛ?» кажутся дилетантскими. Они заметно обогнали нас в футболе». Казахстанский блогер о Хусанове в «Сити»
1339 минут назад
Нойер о Кейне: «Бавария» нуждается в нем, это наше оружие. Он создает много пространства и голевых моментов»
53 минуты назад
«Атлетико» выиграл 14-й матч подряд – гол Альвареса принес победу над «Осасуной» (1:0)
357 минут назад
Агент Жиго о возможном возвращении в Россию: «Только «Спартак»
8сегодня, 17:05
Чемпионат Италии. «Рома» играет с «Болоньей» на выезде, «Наполи» примет «Верону», «Интер» одолел «Венецию» в гостях
127сегодня, 17:04Live
У Бруну 3 гола и 4 ассиста в 10 матчах за «МЮ» при Амориме. Сегодня – гол «Арсеналу»
4сегодня, 16:50
Чемпионат Германии. «Лейпциг» забил 4 гола «Вердеру», «Аугсбург» против «Штутгарта»
46сегодня, 16:30Live
Рекомендуем