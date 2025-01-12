Индзаги об 1:0 с «Венецией»: «Интер» приучил людей к победам – он попадает в заголовки, когда проигрывает. Поражение в Суперкубке было болезненным»

Симоне Индзаги высказался о победе над «Венецией» (1:0).

«Нам было непросто после того, как мы проиграли финал (Суперкубка Италии «Милану» – 2:3), да и еще таким образом, но парни справились отлично, несмотря на усталость и отсутствие многих игроков.

Если анализировать второй тайм, все наши действия могли привести ко второму голу. Но когда не убиваешь игру, она остается открытой, особенно с такими отличными сэйвами Станковича. Было нелегко, но мы победили, а это то, чего мы хотели», – сказал главный тренер «Интера ».

Индзаги также спросили, согласен ли он со словами Николо Бареллы , что «Интер» отреагировал на «иногда чрезмерную критику».

«Я воспринимаю это с позитивной стороны, потому что, если «Интер» попадает в заголовки, когда проигрывает, это показывает, насколько редко это случается, и значит, за эти годы мы приучили людей к победам. Поражение болезненно, но мы не ищем оправданий, мы знаем, что должны становиться лучше», – сказал Индзаги в интервью DAZN.