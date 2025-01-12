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«Интер» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 15:1 в Серии А. «Нерадзурри» не проигрывают в чемпионате с сентября

«Интер» одержал 5-ю победу подряд в чемпионате Италии.

Команда Симоне Индзаги на выезде обыграла «Венецию» (1:0) в матче 20-го тура Серии А.

Ранее «Интер» одержал победы над «Пармой», «Лацио», «Комо» и «Кальяри». Общий счет в последних 5 матчах – 15:1 в пользу «нерадзурри».

Серия миланцев без поражений в Серии А продлилась до 14 матчей – 11 побед и 3 ничьих. Последний раз «Интер» проигрывал в чемпионате 22 сентября – «Милану» (1:2).

В следующем туре чемпионата «Интер» сыграет с «Болоньей» – матч пройдет 15 января.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoВенеция
logoКомо
logoКальяри
logoЛацио
logoПарма
logoМилан
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