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Фюллькруг пропустит до 3 месяцев из-за травмы бедра

Никлас Фюллькруг надолго выбыл из-за травмы.

«Вест Хэм» подтвердил, что 31-летний нападающий получил травму задней поверхности бедра в матче Кубка Англии с «Астон Виллой» (1:2) в пятницу.

Немец был вынужденно заменен на 15-й минуте матча.

На сайте клуба сообщается, что футболист выбыл на несколько недель. Однако, по информации Sky Sport, срок его восстановления может достигнуть до трех месяцев.

Фюллькруг провел 11 матчей за «Вест Хэм» в этом сезоне, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Полная статистика доступна по ссылке.

Ранее футболиста связывали с возможными трансферами в «Ювентус», а также в «Айнтрахт».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Вест Хэма»
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