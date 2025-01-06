«Юве» может арендовать Фюллькруга. Форвард провел лишь 10 матчей за «Вест Хэм»

«Ювентус» может арендовать Никласа Фюллькруга зимой.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, игрок «Вест Хэма » входит в список туринцев, которые ищут нападающего в январское трансферное окно.

Ожидается, что Фюллькруг может покинуть английский клуб на правах аренды.

За «Вест Хэм» немец провел всего 9 матчей в АПЛ и 1 в Кубке английской лиге. На его счету 2 гола и 1 результативная передача.

С полной статистикой 31-летнего форварда можно ознакомиться здесь .