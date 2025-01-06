«Юве» может арендовать Фюллькруга. Форвард провел лишь 10 матчей за «Вест Хэм»
«Ювентус» может арендовать Никласа Фюллькруга зимой.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, игрок «Вест Хэма» входит в список туринцев, которые ищут нападающего в январское трансферное окно.
Ожидается, что Фюллькруг может покинуть английский клуб на правах аренды.
За «Вест Хэм» немец провел всего 9 матчей в АПЛ и 1 в Кубке английской лиге. На его счету 2 гола и 1 результативная передача.
С полной статистикой 31-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем