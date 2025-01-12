Гойло вернулся в «Зенит» досрочно. Вратарь не сыграл за махачкалинское «Динамо» в аренде

Никита Гойло вернулся в «Зенит», не сыграв за махачкалинское «Динамо».

«Динамо» Махачкала в августе 2024 года на сезон арендовал вратаря у «Зенита ».

Гойло не провел за новый клуб ни одного матча, он лишь дважды попадал в заявку команды – на игры Фонбет Кубка России.

«Динамо » завершило сотрудничество с вратарем Никитой Гойло . Стороны по обоюдному согласию прекратили действие договора аренды игрока.

26-летний голкипер провел в «Динамо» первую часть сезона. Никита, спасибо за сотрудничество, успехов в дальнейшей карьере! 🙌» – сказано в заявлении клуба Мир РПЛ .

В прошлом сезоне Гойло играл за «Сочи» на правах аренды и провел 10 матчей. Его подробная статистика – здесь .