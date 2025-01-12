Гойло вернулся в «Зенит» досрочно. Вратарь не сыграл за махачкалинское «Динамо» в аренде
Никита Гойло вернулся в «Зенит», не сыграв за махачкалинское «Динамо».
«Динамо» Махачкала в августе 2024 года на сезон арендовал вратаря у «Зенита».
Гойло не провел за новый клуб ни одного матча, он лишь дважды попадал в заявку команды – на игры Фонбет Кубка России.
«Динамо» завершило сотрудничество с вратарем Никитой Гойло. Стороны по обоюдному согласию прекратили действие договора аренды игрока.
26-летний голкипер провел в «Динамо» первую часть сезона. Никита, спасибо за сотрудничество, успехов в дальнейшей карьере! 🙌» – сказано в заявлении клуба Мир РПЛ.
В прошлом сезоне Гойло играл за «Сочи» на правах аренды и провел 10 матчей. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Динамо» Махачкала
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