Круговой о том, может ли назвать себя лучшим игроком 1-й части сезона: «Да нет, зачем? Можно выделить Барко – неплохой игрок»
Данил Круговой назвал Эсекиэля Барко лучшим игроком первой части сезона Мир РПЛ.
– Можешь назвать себя лучшим игроком первой части сезона?
– Да нет, зачем? Сейчас, наверное, можно выделить Барко. Неплохой игрок, – заявил защитник ЦСКА.
Полузащитник «Спартака» Барко забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 17 матчах чемпионата России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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