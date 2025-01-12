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Круговой о том, может ли назвать себя лучшим игроком 1-й части сезона: «Да нет, зачем? Можно выделить Барко – неплохой игрок»

Данил Круговой назвал Эсекиэля Барко лучшим игроком первой части сезона Мир РПЛ.

– Можешь назвать себя лучшим игроком первой части сезона?

 – Да нет, зачем? Сейчас, наверное, можно выделить Барко. Неплохой игрок, – заявил защитник ЦСКА.

Полузащитник «Спартака» Барко забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 17 матчах чемпионата России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
logoЦСКА
logoДанил Круговой
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЭсекиэль Барко
Р-Спорт
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