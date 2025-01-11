«Петербург – футбольная столица России, раз «Зенит» берет шесть чемпионств подряд. К тому же болельщики там активно ходят». Марков о городе

Евгений Марков назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.

– Мы видим, что в Воронеже любят футбол. Вы можете назвать регион футбольной столицей России?

– Нет. Раз «Зенит» берет шесть чемпионств подряд, значит, Санкт‑Петербург является футбольной столицей России. К тому же болельщики там тоже активно приходят на футбол, – сказал нападающий «Факела ».

Марков является воспитанником «Зенита », также он выступал за московское «Динамо », «Краснодар» и другие команды.