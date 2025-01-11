«Петербург – футбольная столица России, раз «Зенит» берет шесть чемпионств подряд. К тому же болельщики там активно ходят». Марков о городе
Евгений Марков назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.
– Мы видим, что в Воронеже любят футбол. Вы можете назвать регион футбольной столицей России?
– Нет. Раз «Зенит» берет шесть чемпионств подряд, значит, Санкт‑Петербург является футбольной столицей России. К тому же болельщики там тоже активно приходят на футбол, – сказал нападающий «Факела».
Марков является воспитанником «Зенита», также он выступал за московское «Динамо», «Краснодар» и другие команды.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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