МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Филадельфии», «Канзас Сити» Шапи против «Нью-Инглэнд Революшн», «Атланта» Миранчука сыграет с «Цинциннати» в ночь на понедельник

В МЛС пройдут очередные матчи.

В ночь на воскресенье «Интер Майами » Лионеля Месси сыграет в гостях с «Филадельфией Юнион», «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова примет «Нью-Инглэнд Революшн ».

В ночь на понедельник «Атланта Юнайтед » Алексея Миранчука встретится дома с «Цинциннати ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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