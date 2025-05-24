МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Филадельфии», «Канзас Сити» Шапи против «Нью-Инглэнд Революшн», «Атланта» Миранчука сыграет с «Цинциннати» в ночь на понедельник
В МЛС пройдут очередные матчи.
В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси сыграет в гостях с «Филадельфией Юнион», «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова примет «Нью-Инглэнд Революшн».
В ночь на понедельник «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука встретится дома с «Цинциннати».
МЛС
Регулярный чемпионат
24 мая 23:30, Subaru Park
Не начался
25 мая 00:30, Чилдренс Мерси Парк
Не начался
25 мая 23:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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