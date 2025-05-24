Фанат «Картахены» приговорен к 8 месяцам тюрьмы условно за расизм в адрес защитника «Эспаньола» Эль-Хилали
Испанский болельщик приговорен к условному тюремному заключению за расизм.
Суд вынес вердикт по делу болельщика «Картахены», оскорблявшего защитника «Эспаньола» Омара Эль-Хилали на почве расизма. Инцидент произошел 5 октября 2023 года – во время матча этих команд в Сегунде.
Фанат был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком. Также ему запретили посещать футбольные матчи в течение двух лет.
Обвиняемый будет обязан пройти курс по борьбе с дискриминацией и принести публичные извинения.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
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