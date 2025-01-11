Холанд о сезоне «Ман Сити»: «Мы играли недостаточно хорошо, я не показывал лучшую игру. Нужно работать усерднее»
Эрлинг Холанд оценил текущий сезон «Манчестер Сити».
«У нас были некоторые трудности, дела шли недостаточно хорошо, вот и все.
Мы играли недостаточно хорошо, мы не выиграли достаточно матчей, я не показывал лучшую игру. Это правда. Нам придется работать еще усерднее, потому что впереди много матчей, много месяцев, так что мы можем все изменить и уже кое-что сделали.
Дела будут становиться все лучше и лучше. Я готов сделать все, что потребуется. Все изменится!» – сказал форвард «Ман Сити» в интервью TNT.
У «горожан» 3 победы, 9 поражений и 3 ничьих в 15 последних матчах. Команда идет 6-й в таблице АПЛ.
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