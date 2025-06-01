Витинья о победе в ЛЧ: «Результат – не по мановению волшебной палочки. У «ПСЖ» очень хорошая команда»

Витинья оценил победу «ПСЖ» над «Интером» (5:0) в финале Лиги чемпионов.

«Это значит вообще все. Болельщики – главные, ради кого мы хотели завоевать этот кубок, но все же причин для этого было много. Это наша мечта, это моя мечта, и я рад, что мы ее осуществили.

Победа многое говорит о наших игроках. Это очень хорошая команда, а итоговый результат – не по мановению волшебной палочки. Ну, а теперь будем праздновать», – сказал полузащитник «ПСЖ ».