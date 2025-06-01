Дуэ набрал 15 очков в финале ЛЧ против «Интера». Полузащитник «ПСЖ» сделал 2+1 за 63 минуты

«ПСЖ» обыграл «Интер» в финале Лиги чемпионов (5:0).

На 12-й минуте Дезире Дуэ сделал ассист на Ашраф Хакими , а на 20-й и 63-й минутах забил сам. Всего за матч у полузащитника 15 очков в фэнтези-турнире плей-офф ЛЧ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +3 за ассист, +1 за сухой матч, -1 за желтую карточку). Его выбрали 14,69-й игроков, он – лишь 7-й в команде по популярности.

У Дуэ 5+3 в 16 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне.

11 очков набрал Ашраф Хакими (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч, -1 за желтую карточку). Защитника выбрали 52,81% игроков. 10 очков у Усмана Дембеле (+3 за полный матч, +6 за ассисты, +1 за сухой матч). Полузащитника выбрали 57,02% фэнтези-менеджеров.

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