Колосков об РПЛ в 2025-м: «В первую очередь жду зрелищности! Говорю именно об эстетике футбола. Сейчас болельщики не получают удовольствия от матчей»
Вячеслав Колосков надеется, что матчи РПЛ станут более зрелищными.
«В первую очередь я жду зрелищности от российского футбола в 2025 году! Футбол в первую очередь привлекает своей красотой.
Приятно смотреть матчи, когда футболисты показывают хорошую техническую подготовку. Я сейчас говорю именно об эстетике футбола.
Да, у нас много интересных игр, напряженных, с большим количеством единоборств и столкновений. Но болельщики не получают удовольствия от матчей РПЛ. А я хочу, чтобы большинство встреч нравилось зрителям», – сказал почетный президент РФС.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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