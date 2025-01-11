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  • Колосков об РПЛ в 2025-м: «В первую очередь жду зрелищности! Говорю именно об эстетике футбола. Сейчас болельщики не получают удовольствия от матчей»
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Колосков об РПЛ в 2025-м: «В первую очередь жду зрелищности! Говорю именно об эстетике футбола. Сейчас болельщики не получают удовольствия от матчей»

Вячеслав Колосков надеется, что матчи РПЛ станут более зрелищными.

«В первую очередь я жду зрелищности от российского футбола в 2025 году! Футбол в первую очередь привлекает своей красотой.

Приятно смотреть матчи, когда футболисты показывают хорошую техническую подготовку. Я сейчас говорю именно об эстетике футбола.

Да, у нас много интересных игр, напряженных, с большим количеством единоборств и столкновений. Но болельщики не получают удовольствия от матчей РПЛ. А я хочу, чтобы большинство встреч нравилось зрителям», – сказал почетный президент РФС.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
болельщики
logoпремьер-лига Россия
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