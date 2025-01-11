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Фэнтези
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Шик набрал 9 очков за дубль «Боруссии». У нападающего «Байера» 11 голов в 6 последних матчах Бундеслиги

«Байер» на выезде обыграл «Боруссию» в 16-м туре чемпионата Германии (3:2).

В 1-м тайме Патрик Шик забил на 8-й и 19-й минутах, всего за игру у нападающего «Байера» 9 очков в фэнтези-турнире Бундеслиги на Спортсе (+2 за игру, +8 за голы, -1 за желтую карточку). Его выбрали 6,11% игроков. 

В чемпионате у Шика уже 11 голов, причем все были забиты в 6 последних турах. Он – лучший бомбардир «Байера» и 3-й по этому показателю в Бундеслиге, больше забили только Харри Кейн (14) и Омар Мармуш из «Айнтрахта» (13).

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Опубликовано: Sports
Источник: Фэнтези Бундеслиги на Спортсе&#8217;&#8216;
logoФэнтези
logoПатрик Шик
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
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