Шик набрал 9 очков за дубль «Боруссии». У нападающего «Байера» 11 голов в 6 последних матчах Бундеслиги
«Байер» на выезде обыграл «Боруссию» в 16-м туре чемпионата Германии (3:2).
В 1-м тайме Патрик Шик забил на 8-й и 19-й минутах, всего за игру у нападающего «Байера» 9 очков в фэнтези-турнире Бундеслиги на Спортсе (+2 за игру, +8 за голы, -1 за желтую карточку). Его выбрали 6,11% игроков.
В чемпионате у Шика уже 11 голов, причем все были забиты в 6 последних турах. Он – лучший бомбардир «Байера» и 3-й по этому показателю в Бундеслиге, больше забили только Харри Кейн (14) и Омар Мармуш из «Айнтрахта» (13).
Опубликовано: Sports
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