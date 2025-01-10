«Локомотив» подписал форварда Беларуси U21 Мялковского и оставил в аренде в дзержинском «Арсенале»
«Локомотив» объявил о трансфере 18-летнего нападающего из Беларуси.
Московский клуб подписал контракт с Русланом Мялковским. Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.
Форвард сборной Беларуси U21 останется в «Арсенале» из Дзержинска на правах аренды. За три сезона в этой команде он провел 55 матчей и забил 5 голов.
Изображение: fclm.ru
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Локомотива»
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