Монтес перешел в «Локомотив» из «Альмерии» за 6+2 млн евро. Контракт – до 2029-го
Сесар Монтес перешел в «Локомотив».
Московский клуб объявил о переходе 27-летнего защитника сборной Мексики из «Альмерии».
Соглашение с игроком рассчитано до июня 2029 года. Монтес будет играть за «Локо» под 23-м номером.
Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за Монтеса 6+2 млн евро.
Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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