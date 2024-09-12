Монтес перешел в «Локомотив» из «Альмерии» за 6+2 млн евро. Контракт – до 2029-го

Сесар Монтес перешел в «Локомотив».

Московский клуб объявил о переходе 27-летнего защитника сборной Мексики из «Альмерии».

Соглашение с игроком рассчитано до июня 2029 года. Монтес будет играть за «Локо» под 23-м номером.

Сообщалось , что «Локомотив » заплатит за Монтеса 6+2 млн евро.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь .