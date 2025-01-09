«Арсенал» отдал Маркиньоса «Крузейро» в аренду до конца 2025-го. Бразилец только вернулся из «Флуминенсе»

«Арсенал» снова отдал Маркиньоса Оливейру в аренду.

21-летний вингер недавно вернулся из «Флуминенсе », за который провел 20 матчей в высшей лиге Бразилии. Теперь же он будет выступать в составе «Крузейро ». Соглашение рассчитано до конца 2025 года.

В последний раз Маркиньос играл за «Арсенал » в январе 2023 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .