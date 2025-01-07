Веретенников вошел в штаб Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа»
Олег Веретенников стал помощником Леонида Слуцкого.
55-летний специалист вошел в штаб Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа».
Последним местом работы Веретенникова была «Кубань», где бывший игрок «Ротора» до сентября 2024 года занимал должность старшего тренера в LEON Второй лиге А. Ранее он возглавлял «Краснодар-2», «Ротор» и «Луч-Энергию», а также входил в тренерские штабы «Рубина» и казахстанского «Тобола».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «Шанхай Шеньхуа» в Weibo
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