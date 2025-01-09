«Все игроки «Зенита» снизили уровень по сравнению с предыдущими сезонами. Разве что Мостовой стал лучше». Веденеев о сине-бело-голубых
«У «Зенита», да и у многих других команд, в этом сезоне ни в одной из линий нельзя назвать ни одного игрока, который бы сохранил свой уровень по сравнению с предыдущими сезонами. Разве что Мостового можно назвать – в этом году он играл больше и лучше, чем раньше. Все остальные снизили уровень, кто-то вообще перестал попадать в состав.
Это очень странное явление, потому что так просто это не происходит. Наверняка есть причины, о которых мы можем только догадываться. Так что в «Зените» в любую линию пригодится хороший игрок, но при условии, что он уже приедет в хорошей форме и быстро вольется в коллектив.
Но тут же много факторов, начало второй части придется на февраль, представляю, какие будут поля и погода. И в такой ситуации очень сложно предугадать, как поведет себя организм того или иного человека», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
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