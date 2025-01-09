  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Все игроки «Зенита» снизили уровень по сравнению с предыдущими сезонами. Разве что Мостовой стал лучше». Веденеев о сине-бело-голубых
5

«Все игроки «Зенита» снизили уровень по сравнению с предыдущими сезонами. Разве что Мостовой стал лучше». Веденеев о сине-бело-голубых

Сергей Веденеев заявил, что все игроки «Зенита» сбавили, кроме Андрея Мостового.

«У «Зенита», да и у многих других команд, в этом сезоне ни в одной из линий нельзя назвать ни одного игрока, который бы сохранил свой уровень по сравнению с предыдущими сезонами. Разве что Мостового можно назвать – в этом году он играл больше и лучше, чем раньше. Все остальные снизили уровень, кто-то вообще перестал попадать в состав.

Это очень странное явление, потому что так просто это не происходит. Наверняка есть причины, о которых мы можем только догадываться. Так что в «Зените» в любую линию пригодится хороший игрок, но при условии, что он уже приедет в хорошей форме и быстро вольется в коллектив.

Но тут же много факторов, начало второй части придется на февраль, представляю, какие будут поля и погода. И в такой ситуации очень сложно предугадать, как поведет себя организм того или иного человека», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Мостовой
Сергей Веденеев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Файзулин о том, что «Зенит» ослабляет конкурентов: «Посмотрите на «Сити» или «Баварию», не понимаю, в чем проблема. Чтобы выигрывать, нужен хороший состав, результат последних 6 лет известен»
30сегодня, 10:46
Сергей Веденеев: «Люди попрут на стадионы при хороших условиях. Чтобы было тепло, дождь не капал, можно было поесть без очередей, пива выпить. Тогда качество футбола будет не так волновать»
8сегодня, 09:30
Рекомендуем
Главные новости
«Зениту» интересен Алиссон. 19-летний вингер «Атлетико Минейро» может получить предложение от петербуржцев (Bica Galo)
12через 23 минуты
Иньяки Уильямс о регистрации Ольмо и Виктора: «Правила равны не для всех, кажется. Как профессионал, я рад за обоих игроков – они лишь хотят играть»
311 минут назад
Мостовой ответил пользователю Спортса’‘, почему ему не хватило класса в «Бенфике»: «Неприятный вопрос, я столкнулся с большими испытаниями. Руй Кошта – мой конкурент, но он португалец, а я чужой»
1937 минут назад
Файзулин о еврокубках: «Зенит» хорошо бы смотрелся. Формат ЛЧ поменялся, но все плюс-минус как раньше»
641 минуту назад
«МЮ» рассматривает обмен Рэшфорда на Хвичу. Вингер «Наполи» также интересен «ПСЖ» (L’Équipe)
44сегодня, 11:34
Иньиго о бане Винисиуса на 2 игры за толчок сзади в голову Димитриевски: «Это несправедливо. Мне давали 4 матча за гораздо меньшее, и это даже не обсуждалось»
37сегодня, 11:29
Мостовой о тренерской лицензии: «Она не дает право быть главным, поэтому не загадываю, пойду ли учиться дальше. Помощниками работают в штабах по 10-15 человек»
29сегодня, 11:07
«Айнтрахт» хочет за Мармуша 80 млн евро, «Ман Сити» и агенты игрока оценивают трансфер в 50-60 млн
12сегодня, 10:53
Файзулин о том, что «Зенит» ослабляет конкурентов: «Посмотрите на «Сити» или «Баварию», не понимаю, в чем проблема. Чтобы выигрывать, нужен хороший состав, результат последних 6 лет известен»
30сегодня, 10:46
Тебас о регистрации Ольмо: «Где клубное ТВ «Реала», хранит сообщническое молчание? Высший совет по спорту стремится разрушить системы, пользующиеся поддержкой большинства клубов»
63сегодня, 10:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» и Red Bull подписали контракт до 2027 года: «Благодарны, что их первый опыт в испанском футболе связан с нашим клубом»
3 минуты назад
Араухо переходит в «Ювентус» на правах аренды. Защитник «Барсы» пройдет медосмотр и подпишет контракт на следующей неделе (Repubblica)
38 минут назад
Бензема навестил «Реал» в Саудовской Аравии. Команда сегодня сыграет с «Мальоркой» в Суперкубке Испании
518 минут назадФото
Хавбек «Мальорки» Дардер о гольфе: «Лучший психолог для меня. Это зависимость практически»
248 минут назад
Рэшфорд интересен «Вест Хэму». Клуб попросил держать его в курсе ситуации вингера «МЮ» (Алекс Крук)
4сегодня, 11:22
Защитник «Ростова» Чернов будет искать новый клуб. Он не полетит с командой на первый сбор
1сегодня, 11:17
«Рубин» провел детские новогодние спектакли «Рубиновая Елка»
сегодня, 11:15Фото
Поттер о «Челси»: «Я стал лучше благодаря этому опыту. Если Пепу есть что доказывать, нам всем тем более. Жизнь – это умение добиваться успехов и принимать неудачи»
1сегодня, 11:06
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Охдуда», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Орубой» в субботу
5сегодня, 10:56
Мерсон о Моуринью в «Эвертоне»: «Не знаю, что он может сделать в борьбе за выживание, на что не способен Дайч. Я большой поклонник Жозе, но стоит быть осторожными»
5сегодня, 10:55
Рекомендуем