«Рубин» провел детские новогодние спектакли «Рубиновая Елка»
Два новогодних спектакля, которые состоялись 5 января, посетило несколько сотен зрителей, а все билеты были распроданы задолго до начала мероприятия.
Сюжет представления разворачивается в сказочном лесу, который готовится к Новому году. В сюжете спектакля Богатырь, Баба Яга и избушка на курьих ножках с нетерпением ждут появления Дедушки Мороза. Только одинокий Кощей Бессмертный не рад этому празднику и намеревается испортить Новый Год.
Но на помощь героям сказки и зрителям приходят богатыри «Рубина» и их друг Руби. Вместе они побеждают Кощея Бессмертного и спасают Новый год!
Шоу украсили выступления профессиональных коллективов и артистов с эффектными номерами оригинального и спортивного жанра. В финале новогоднего представления гостей ждали 5000 воздушных шаров, долгожданный выход Деда Мороза и Снегурочки, сладкие подарки и танцевальная дискотека.
Идея проведения «Рубиновой Елки» впервые была реализована клубом в прошлом году и вызвала большой интерес среди юных зрителей и их родителей, поэтому подобные мероприятия для самых юных болельщиков было решено сделать традиционными.
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