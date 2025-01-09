«Рубин» провел детские новогодние спектакли «Рубиновая Елка»

«Рубин» второй год подряд провел детские новогодние спектакли «Рубиновая Елка».

Два новогодних спектакля, которые состоялись 5 января, посетило несколько сотен зрителей, а все билеты были распроданы задолго до начала мероприятия.

Сюжет представления разворачивается в сказочном лесу, который готовится к Новому году. В сюжете спектакля Богатырь, Баба Яга и избушка на курьих ножках с нетерпением ждут появления Дедушки Мороза. Только одинокий Кощей Бессмертный не рад этому празднику и намеревается испортить Новый Год.

Но на помощь героям сказки и зрителям приходят богатыри «Рубина» и их друг Руби. Вместе они побеждают Кощея Бессмертного и спасают Новый год!

Шоу украсили выступления профессиональных коллективов и артистов с эффектными номерами оригинального и спортивного жанра. В финале новогоднего представления гостей ждали 5000 воздушных шаров, долгожданный выход Деда Мороза и Снегурочки, сладкие подарки и танцевальная дискотека.

Идея проведения «Рубиновой Елки» впервые была реализована клубом в прошлом году и вызвала большой интерес среди юных зрителей и их родителей, поэтому подобные мероприятия для самых юных болельщиков было решено сделать традиционными.