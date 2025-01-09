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«Вулвс» за 16,6 млн фунтов купили защитника «Реймса» Агбаду

«Вулверхэмптон» купил Эммануэля Агбаду.

Ивуарийский защитник подписал контракт на четыре с половиной года с опцией продления еще на год.

По информации Sky Sports, «Вулвс» выплатят «Реймсу» 16,6 млн фунтов.

В текущем сезоне Лиги 1 27-летний Агбаду провел 14 матчей. Его статистика – здесь.

Фото: wolves.co.uk

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Вулверхэмптона»
logoРеймс
logoВулверхэмптон
logoлига 1 Франция
logoЭммануэль Агбаду
logoпремьер-лига Англия
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