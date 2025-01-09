«Вулвс» за 16,6 млн фунтов купили защитника «Реймса» Агбаду
«Вулверхэмптон» купил Эммануэля Агбаду.
Ивуарийский защитник подписал контракт на четыре с половиной года с опцией продления еще на год.
По информации Sky Sports, «Вулвс» выплатят «Реймсу» 16,6 млн фунтов.
В текущем сезоне Лиги 1 27-летний Агбаду провел 14 матчей. Его статистика – здесь.
Фото: wolves.co.uk
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Вулверхэмптона»
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