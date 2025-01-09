«Вулвс» за 16,6 млн фунтов купили защитника «Реймса» Агбаду

«Вулверхэмптон» купил Эммануэля Агбаду.

Ивуарийский защитник подписал контракт на четыре с половиной года с опцией продления еще на год.

По информации Sky Sports, «Вулвс» выплатят «Реймсу » 16,6 млн фунтов.

В текущем сезоне Лиги 1 27-летний Агбаду провел 14 матчей. Его статистика – здесь .

Фото: wolves.co.uk