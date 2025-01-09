Финансовый эксперт о том, во сколько Маску обойдется покупка «Ливерпуля»: «Подобно «МЮ», цена в 8-8,5 млрд фунтов не кажется невозможной. Сейчас стоимость клуба – 4-4,5 млрд»

Финэксперт подсчитал, во сколько Илону Маску обойдется покупка «Ливерпуля».

Ранее отец предпринимателя и миллиардера Эррол Маск заявил , что его сыну была бы интересна покупка клуба.

«Стоимость «Ливерпуля » в настоящее время составляет около 4-4,5 миллиарда фунтов. Это несколько меньше, чем у главного конкурента – «Манчестер Юнайтед ».

Обновленный «Ливерпуль» с новыми инвестициями, успехами на поле, новыми спонсорами и более экономичной структурой расходов (включая игроков) может достичь стоимости более 5 миллиардов фунтов в краткосрочной перспективе.

Подобно «Юнайтед», оценка клуба в США в размере 10 миллиардов долларов, или 8-8,5 миллиардов фунтов в Великобритании, не будет казаться чем-то невозможным, если все сложится удачно, и клуб сможет воспользоваться новыми возможностями и добьется успеха в плане трофеев.

Несмотря на то, что фанаты продолжают требовать от владельцев увеличения расходов, суровая реальность такова: это невозможно в условиях PSR (правил прибыли и устойчивого развития АПЛ ). «Ливерпуль» – это финансово хорошо управляемый клуб, и нет смысла рисковать этим ради удовлетворения желаний болельщиков, которые не учитывают экономику команды.

Успешные компании, как Tesla, SpaceX и X, существуют благодаря соблюдению разумных принципов ведения бизнеса и отказу от финансовой нестабильности.

Интерес Маска к клубу также может отпугнуть других потенциальных инвесторов, учитывая его финансовое превосходство. Маловероятно, что стоимость клуба значительно вырастет, так как разумным решением будет выйти из гонки, а не втягиваться в ценовую войну», – сказал эксперт в области финансов футбольных клубов Роб Уилсон для Slingo.