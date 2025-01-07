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Обамеянг об ограблении в Барселоне в 2022-м: «Дети боялись ходить в школу, я не спал ночами и не мог играть так, как от меня ждали. Морально я готов ко всему, но когда у тебя семья, все иначе»

Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о психологической травме после ограбления.

Нападающий «Аль-Кадисии» подвергся вооруженному ограблению в своем доме в 2022 году, будучи игроком «Барселоны» – преступники украли у Обамеянга 700 тысяч евро и сломали ему челюсть, когда он пытался защитить жену.

«Мой старший сын прибежал ко мне и сказал: «Папа, в доме кто-то есть». Я сказал: «Прячься». Они вошли с улицы, где моя жена курила вместе с моей двоюродной сестрой и ее парнем. Они схватили его и вошли в дом. Моя жена кричала. У них был пистолет.

Я схватил большую бутылку и поднялся наверх. Моя невестка была там с нашей маленькой дочерью, я сказал ей: «Просто уходи. Постарайся где-нибудь спрятаться». И тут я увидел [грабителей] – их было четверо или пятеро, я думаю. У одного из них был пистолет, и он сказал мне: «Ложись». Я сказал: «Нет, нет, нет. Скажи, чего ты хочешь». Мы поговорили, и он сказал: «Сядь». Я отказался. И вдруг он начал меня бить. Я пытался сопротивляться, но один из парней напал на моих детей и невестку. В тот момент я ничего не мог поделать. Если сделать что-то не так, с ними могло что-нибудь случиться. Мы обошли дом, и я отдал им все, что они захотели.

Если бы я был один, никаких проблем бы не возникло. Я могу с этим справиться, потому что благодаря родителям морально готов ко всему. Но когда у тебя жена и дети, все иначе. После этого дети говорили: «Папа, я не хочу идти в школу, я боюсь, что там что-то случится». Около года мой малыш говорил: «Я не могу спать один». Это было серьезно, вы постоянно об этом помните.

Я постоянно думал об этом. Много ночей я совсем не спал и просто думал об этом дерьме. Вас мучают кошмары. Я из тех, кто не может играть так, как вы ожидаете, и показывать себя с лучшей стороны, если плохо сплю… Детям страшно каждый раз, когда они остаются одни. Я все еще владею тем домом, но после этого я туда не возвращался. Думаю, я начну сдавать его, потому что дети не хотят ехать в Барселону. Когда в школе им организовали поездку туда, они сказали: «Ни за что не поедем».

Я совершил ошибку, не поговорив об этом ни с кем. Если бы я мог кому-то выговориться – терапевту или психологу, – возможно, это бы помогло. Но я не хотел ничего предпринимать. По правде говоря, я был растерян», – сказал Обамеянг.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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