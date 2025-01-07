Обамеянг о том, чего не хватает «Арсеналу» для завоевания трофеев: «Голевой машины. Меня»
Пьер-Эмерик Обамеянг считает, что помог бы «Арсеналу» завоевывать титулы.
Бывший нападающий «канониров» заявил, что команде «не хватает голевой машины» в борьбе за «заслуженные трофеи». Обамеянга попросили назвать игрока, которого не хватает лондонцам.
«Меня», – иронично ответил 35-летний футболист.
Габонец выступал за «Арсенал» с 2018 по 2021 год. Сейчас он играет за саудовскую «Аль-Кадисию».
Обамеянг о Саудовской Аравии: «На Западе думают, что это закрытая страна с жесткими ограничениями, но это не так. Мой выбор связан только с футболом, а не политикой»
Обамеянг о конфликте с Артетой в «Арсенале»: «Я ошибся, не сказав, что не приеду вовремя из-за здоровья мамы. Микель сказал, что я ударил его ножом в спину, хотя был в курсе всего»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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