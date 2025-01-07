Обамеянг о конфликте с Артетой в «Арсенале»: «Я ошибся, не сказав, что не приеду вовремя из-за здоровья мамы. Микель сказал, что я ударил его ножом в спину, хотя был в курсе всего»
В декабре 2021 года нападающий был лишен капитанской повязки из-за того, что вернулся из поездки во Францию позже, чем обещал. Причиной поездки стала болезнь матери Обамеянга.
«Это была моя ошибка. Я должен был вернуться накануне вечером, но приехал утром. Я не сказал, что пропущу рейс, потому что был занят здоровьем мамы.
Я приехал непосредственно перед тренировкой. Все было нормально. После этого он [Артета] сказал: «Пойдем со мной». Он начал кричать. Он сказал, что я не имел права так поступать, потому что я капитан, и это неприемлемо.
Он сказал, что я ударил его ножом в спину, не знаю почему. Я был очень зол, потому что это было неправдой, и он знал, почему я улетел. Он знал обо всем, что со мной происходило, знал, что в тот год мне было нелегко. Я ожидал от него помощи, но не того, что он вот так убьет меня.
Когда я опаздываю, по своей вине, никаких проблем. Я всегда прошу прощения. Но в данном случае я бы ни за что не извинился. За то, что отвез мою маму из Лаваля в Лондон? Нет. Даже если бы я опоздал на день, я бы не извинился», – сказал Обамеянг.
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