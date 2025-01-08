«Монако» Головина хочет арендовать у «Вест Хэма» Эдсона Альвареса

«Монако» хочет арендовать Эдсона Альвареса у «Вест Хэма».

По данным Фабрицио Романо, клуб Александра Головина обратился к англичанам, чтобы обсудить условия аренды полузащитника.

Как пишет инсайдер, это может стать возможностью для экс-футболиста «Аякса» вернуться в Лигу чемпионов и стать ключевым игроком «Монако».

Отмечается, что договориться о сделке с «Вест Хэмом» будет непросто, но контакты уже начались.

В этом сезоне 27-летний игрок провел 16 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой мексиканца можно ознакомиться здесь .