«Монако» Головина хочет арендовать у «Вест Хэма» Эдсона Альвареса
«Монако» хочет арендовать Эдсона Альвареса у «Вест Хэма».
По данным Фабрицио Романо, клуб Александра Головина обратился к англичанам, чтобы обсудить условия аренды полузащитника.
Как пишет инсайдер, это может стать возможностью для экс-футболиста «Аякса» вернуться в Лигу чемпионов и стать ключевым игроком «Монако».
Отмечается, что договориться о сделке с «Вест Хэмом» будет непросто, но контакты уже начались.
В этом сезоне 27-летний игрок провел 16 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой мексиканца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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