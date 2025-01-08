«Акрон» за 1 млн евро купит хавбека «Бачка Топола» Джаковаца («Чемпионат»)
«Акрон» подпишет полузащитника Ифета Джаковаца.
По информации «Чемпионата», тольяттинский клуб договорился о трансфере 27-летнего игрока «Бачка Топола». Сумма трансфера составит 1 млн евро, футболист подпишет долгосрочный контракт.
Джаковац перешел в «Бачка Топола» зимой 2021 года из другого сербского клуба – «Златибора». По данным Transfermarkt, тогда за него заплатили 55 тысяч евро. Сейчас Transfermarkt оценивает серба в 3 млн евро.
Действующий контракт хавбека с клубом истекает летом 2026 года.
В этом сезоне Джаковац провел 15 матчей в чемпионате Сербии, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Подробная статистика доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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