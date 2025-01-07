«Ахмат», «Пари НН», «Акрон», «Рубин» и «Ростов» интересуются сербским форвардом Романичем. У него 9+4 в 19 играх за «Железничар» в этом сезоне
5 клубов Мир РПЛ интересуются сербским форвардом Лазаром Романичем.
26-летний футболист забил 9 мячей и сделал 4 голевые передачи в 19 играх за «Железничар Панчево» в чемпионате Сербии.
«К Романичу проявляют интерес «Ахмат», «Пари НН», «Акрон», «Рубин» и «Ростов».
Есть клубы и из других стран, которые интересуются Лазаром. Пока это все, что можно сказать», – сообщил президент «Железничара» Зоран Наункович.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость сербского форварда в 1,5 миллиона евро.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
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