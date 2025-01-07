«Ахмат», «Пари НН», «Акрон», «Рубин» и «Ростов» интересуются сербским форвардом Романичем. У него 9+4 в 19 играх за «Железничар» в этом сезоне

5 клубов Мир РПЛ интересуются сербским форвардом Лазаром Романичем.

26-летний футболист забил 9 мячей и сделал 4 голевые передачи в 19 играх за «Железничар Панчево » в чемпионате Сербии.

«К Романичу проявляют интерес «Ахмат », «Пари НН », «Акрон», «Рубин » и «Ростов ».

Есть клубы и из других стран, которые интересуются Лазаром. Пока это все, что можно сказать», – сообщил президент «Железничара» Зоран Наункович.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость сербского форварда в 1,5 миллиона евро.