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Ямаль верит в чемпионство «Барсы»: «Сделаем все, чтобы выиграть трофеи. 2025-й будет лучшим годом в нашей жизни, надеюсь»

Ламин Ямаль верит, что 2025 год будет успешным для «Барселоны».

– Это правда, что Ханси [Флик] – другой тренер [по сравнению с Хави]. Стиль игры отличается. Мы постарались адаптироваться к тому, что он говорит нам, и, думаю, у нас хорошо получается.

В 2025 году мы сделаем все возможное, чтобы выиграть трофеи, начиная с Суперкубка Испании – надеюсь, этот год будет лучшим в нашей жизни.

– Вы верите, что «Барселона» выиграет Ла Лигу в этом сезоне?

– Конечно. Без вопросов. Так или иначе, в Ла Лиге мы обыграем команды, которым ранее проигрывали.

Думаю, дело в концентрации. В важные моменты мы показывали, что мы лучшие, и будем продолжать в том же духе, – сказал вингер «Барселоны».

После 19 туров каталонский клуб занимает 3-е место в Ла Лиге, набрав 38 очков. «Реал» лидирует, опережая «Барселону» на 5 очков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: CNN
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoБарселона
logoСуперкубок Испании
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