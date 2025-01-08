Дьяков об иностранных тренерах в РПЛ: «Странно, когда приезжают такие, как Илич в «Пари НН» – без имени, непонятно кто и откуда. Иностранец должен быть топовым»
– Многие говорят, что сейчас нужно ориентироваться на своих тренеров. Мусаев, Семак, Карпин это подтверждают? Или без разницы, какой национальности тренер?
– Смотря какой иностранец. Часто слышу возмущения российских специалистов о том, что у нас постоянно приглашают тренеров‑легионеров.
Но бывает и такая ситуация, когда российские футболисты начинают предъявлять отечественному тренеру, почему он доверяет иностранцам, а не своим? Не всегда же россиянин будет развивать россиян.
Тренер, как и футболист, бывает хороший или плохой вне зависимости от национальности.
Когда в Россию приезжают такие товарищи, как Илич в «Пари НН» – для меня это странно. Можно было найти своего тренера, да и в целом, зачем было убирать Юрана? Он с командой выжимал максимум, слепил конфету из того, что было.
Да, была серия из поражений, но «Пари НН» шел в середине таблицы, Юран давал результат. Это не та команда, которая будет бороться за первую пятерку – их задача не вылететь, избежать стыков, быть на местах с 8-го до 11‑го.
Иногда некоторые клубы решают привезти иностранцев без имени, непонятно кого и откуда. В таких ситуациях я за приглашение своих специалистов. Иностранец должен быть топовым, – сказал бывший игрок «Динамо».
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