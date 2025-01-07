Колосков о Кахигао в «Спартаке»: «Что критиковать, когда он еще даже работать не начал? Будут первые трансферы, тогда посмотрим. Он не случайный человек, давно в футболе»

Вячеслав Колосков высказался о критике назначения Франсиса Кахигао в «Спартак».

«Критика в адрес нового спортивного директора «Спартака »? Людям стоит изучить его биографию – он не случайный человек, давно в футболе, многое сделал. Что критиковать, когда он еще даже работать не начал? Вот будут первые трансферы, тогда и посмотрим, зачем сейчас делать поспешные выводы?» – сказал почетный президент РФС.

Испанский специалист Франсис Кахигао более 23 лет работал скаутом в «Арсенале», а также занимал должность технического директора сборной Чили и был руководителем отдела международных связей и скаутинга «Галатасарая».

Камоцци о Кахигао: «Никто не знает его в «Арсенале» и сборной Чили – он был там швейцаром, возможно. Что он сделал, чтобы заслужить такой клуб, как «Спартак»?»

Мостовой о Кахигао в «Спартаке»: «Я назову тысячи человек, которые работали в «Реале», «Барсе». Обидно, что не замечают русских. Приведи бесплатно парня, которого никто не знает – в этом искусство»