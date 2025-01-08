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Клюйверт возглавил сборную Индонезии

Патрик Клюйверт возглавил сборную Индонезии.

Футбольная ассоциация Индонезии объявила о назначении экс-форварда «Аякса», «Милана», «Барселоны» и сборной Нидерландов на пост главного тренера национальной команды.

Сообщалось, что контракт Клюйверта рассчитан на 2 года с возможностью продления на такой же срок.

Ранее Клюйверт входил в тренерский штаб сборных Нидерландов и Камеруна, а также занимал директорские посты в «ПСЖ» и «Барселоне». Последним местом его работы был турецкий клуб «Адана Демирспор». 

Сборная Индонезии идет 127-й в рейтинге ФИФА. В квалификации ЧМ-2026 команда занимает 3-е место в отборочной группе с Японией, Австралией, Саудовской Аравией, Китаем и Бахрейном.

Изображение: x.com/PSSI

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Футбольной ассоциации Индонезии в X
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