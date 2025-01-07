Патрик Клюйверт возглавит сборную Индонезии, подписав контракт по схеме 2+2 (De Telegraaf)

Патрик Клюйверт возглавит сборную Индонезии.

48-летний экс-форвард «Аякса», «Барселоны» и сборной Нидерландов подпишет контракт на 2 года с возможностью его продления еще на такой же срок.

Ранее Клюйверт входил в тренерский штаб сборных Нидерландов и Камеруна. Также он занимал директорские посты в «ПСЖ» и «Барселоне». Последним его местом работы был турецкий клуб «Адана Демирспор».

В сборной Индонезии он сменит тренера из Южной Кореи Син Тхэ Ена. Команда, занимающая 127-е место в рейтинге ФИФА, продолжает борьбу за путевку на ЧМ-2026.

Она занимает 3-е место в отборочной группе с Японией, Австралией, Саудовской Аравией, Китаем и Бахрейном. При этом японцы набрали 16 очков, австралийцы – 7, а остальные четыре команды – по 6. Первая и вторая команды выйдут на чемпионат мира напрямую, третья и четвертая продолжат борьбу в стыковых матчах.

Отмечается, что Клюйверт будет отвечать и за молодежную сборную страны до 23 лет.

Федерация футбола Нидерландов активно сотрудничает с федерацией Индонезии. Некоторые нидерландские игроки с индонезийскими корнями уже приняли решение выступать за сборную исторической родины.