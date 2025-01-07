  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Патрик Клюйверт возглавит сборную Индонезии, подписав контракт по схеме 2+2 (De Telegraaf)
0

Патрик Клюйверт возглавит сборную Индонезии, подписав контракт по схеме 2+2 (De Telegraaf)

Патрик Клюйверт возглавит сборную Индонезии.

48-летний экс-форвард «Аякса», «Барселоны» и сборной Нидерландов подпишет контракт на 2 года с возможностью его продления еще на такой же срок. 

Ранее Клюйверт входил в тренерский штаб сборных Нидерландов и Камеруна. Также он занимал директорские посты в «ПСЖ» и «Барселоне». Последним его местом работы был турецкий клуб «Адана Демирспор». 

В сборной Индонезии он сменит тренера из Южной Кореи Син Тхэ Ена. Команда, занимающая 127-е место в рейтинге ФИФА, продолжает борьбу за путевку на ЧМ-2026.

Она занимает 3-е место в отборочной группе с Японией, Австралией, Саудовской Аравией, Китаем и Бахрейном. При этом японцы набрали 16 очков, австралийцы – 7, а остальные четыре команды – по 6. Первая и вторая команды выйдут на чемпионат мира напрямую, третья и четвертая продолжат борьбу в стыковых матчах. 

Отмечается, что Клюйверт будет отвечать и за молодежную сборную страны до 23 лет.

Федерация футбола Нидерландов активно сотрудничает с федерацией Индонезии. Некоторые нидерландские игроки с индонезийскими корнями уже приняли решение выступать за сборную исторической родины. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: De Telegraaf
Син Тхэ Ен
logoПатрик Клюйверт
logoсборная Индонезии
Федерация футбола Нидерландов
logoквалификация ЧМ-2026 Азия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Милан» взял Суперкубок Италии после камбэка с 0:2, Дыняк выронил смартфон на лед во время игры, расизм в адрес Винисиуса, Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» и другие новости
652 минуты назад
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Арсенал» примет «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в среду
3сегодня, 05:10
50 вопросов, чтобы вспомнить 2024 год
сегодня, 05:00Спецпроект
«Атлетико Минейро» готов купить Артура у «Зенита» за 10 млн евро плюс 10% от перепродажи (Фабрицио Романо)
14сегодня, 04:40
Консейсау о победе «Милана» в Суперкубке: «Это подвиг, игроки сотворили волшебство. У команды есть характер, но чтобы стать вновь великими, нужно больше храбрости»
20вчера, 22:37
Индзаги о поражении в финале Суперкубка: «Интер» должен был лучше контролировать игру при счете 2:0. Поздравляю «Милан», они не сдавались до конца»
33вчера, 22:08
Пожизненно отстраненный Милюков о договорных матчах: «За 2 часа игры получаешь почти годовую зарплату. В молодежке было 13,5 тысяч в месяц, 10 тратил на дорогу до тренировок»
26вчера, 22:02
«Ноттингем» сравнялся с «Арсеналом» по очкам в АПЛ (40) и идет третьим. «Ливерпуль» опережает конкурентов на 6 баллов при игре в запасе
91вчера, 21:54
Моуринью о 2:1 с «Хатайспором»: «Они остались бы ввосьмером при сопернике в других цветах – «Фенербахче» знает, как токсична эта лига. Чего боятся люди в этой стране, почему скрывают правду?»
22вчера, 21:53
Анчелотти о Винисиусе: «Все болельщики «Реала» любят его, поэтому он так хорош. Один из лучших в мире»
34вчера, 21:33
Ко всем новостям
Последние новости
Пожизненно отстраненный Милюков об ощущениях от сдачи матчей: «После первой игры я чувствовал себя дерьмом. Думал, что эти деньги меня осчастливят, но оказалось совсем не так»
17 минут назад
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
42 минуты назад
Леау о Консейсау после 3:2 с «Интером»: «Он столько сделал всего за несколько дней в «Милане», это просто нечто. Я почувствовал прилив энергии, как только его увидел»
4сегодня, 05:55
Федотов о новой работе: «В последнее время было не до этого. Происшествия в семье, в том числе и трагические. Хочется получить новый вызов и бороться за высокие места»
3сегодня, 05:40
Лаутаро о 2:3 с «Миланом» после 2:0: «Интер» просто перестал играть, сбавил обороты. В таких матчах за это приходится платить. Их стоит похвалить – не сдались»
1сегодня, 05:25
Бышовец о Тюкавине: «Ничем не уступает Угальде и Кордобе, его качества даже разнообразнее. Стабильно провести два сезона подряд – это очень сложно»
4сегодня, 04:55
Модрич впервые забил в Кубке Испании – в своем 13-м сезоне в «Реале». Он провел 30 матчей в турнире и дважды выиграл трофей
4сегодня, 04:25
«Интер» и «Ювентус» поздравили «Милан» с победой в Суперкубке Италии
8вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Ноттингем Форест» разгромил «Вулверхэмптон» на выезде
1140вчера, 21:53
«Барсе» интересен Дуран. Каталонцы встречались с агентом форварда «Астон Виллы»
9вчера, 21:25
Рекомендуем