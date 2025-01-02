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  • Панов о «Зените»: «Перебор качественных футболистов – они с Семаком приелись друг к другу. У Соболева психологическая проблема. Сложно играть в команде, если тебя не любят и не ценят»
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Панов о «Зените»: «Перебор качественных футболистов – они с Семаком приелись друг к другу. У Соболева психологическая проблема. Сложно играть в команде, если тебя не любят и не ценят»

Александр Панов высказался относительно игры «Зенита».

Команда тренера Сергея Семака находится на второй позиции в таблице Мир РПЛ.

– С чем связываете спад у «Зенита»?

– Одна из причин – перебор качественных футболистов.

Они с Сергеем Семаком немного приелись друг к другу, все-таки тренер уже очень долго работает в «Зените». Психологически они на одном уровне, им нужен всплеск эмоций. Может быть, провести ротацию.

Но что-то менять надо однозначно. «Зенит» уступил крайне слабым соперникам, которым он не должен уступать вообще никак.

– Почему до сих пор не может забить Александр Соболев?

– У него психологическая проблема. Этот трансфер в целом был странным. Его там не любят, вот и все. Очень сложно играть в команде, если тебя не любят и не ценят.

– Какой бы вы дали ему совет с точки зрения своего опыта?

– Забивать голы. Как только будут голы, его начнут любить. Вспомним Широкова, Дзюбу.

Да, к ним разное отношение, но они забивали – и болельщики этому радовались, – сказал бывший нападающий «Зенита» Александр Панов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Соболев
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАлександр Панов
logoЗенит
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