«Ливерпуль» требует 30 млн фунтов за Доука, «Пэлас» и «Ипсвич» предложат 20 млн за 19-летнего вингера Шотландии. Он в аренде в «Мидлсбро»

«Ливерпуль» может продать вингера Бена Доука.

«Кристал Пэлас » и «Ипсвич » увеличат предложение по 19-летнему игроку сборной Шотландии с 15 до 20 млн фунтов, тогда как мерсисайдцы требуют за него около 30 млн.

Доук выступает за «Мидлсбро » на правах аренды, в 21 матче текущего сезона в Чемпионшипе на его счету 2 гола и 6 ассистов. Также он интересен «Фулхэму» и «Брентфорду».

В марте 2022 года «Ливерпуль » купил Доука у «Селтика» за 600 тысяч фунтов.