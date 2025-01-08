«Ливерпуль» требует 30 млн фунтов за Доука, «Пэлас» и «Ипсвич» предложат 20 млн за 19-летнего вингера Шотландии. Он в аренде в «Мидлсбро»
«Ливерпуль» может продать вингера Бена Доука.
«Кристал Пэлас» и «Ипсвич» увеличат предложение по 19-летнему игроку сборной Шотландии с 15 до 20 млн фунтов, тогда как мерсисайдцы требуют за него около 30 млн.
Доук выступает за «Мидлсбро» на правах аренды, в 21 матче текущего сезона в Чемпионшипе на его счету 2 гола и 6 ассистов. Также он интересен «Фулхэму» и «Брентфорду».
В марте 2022 года «Ливерпуль» купил Доука у «Селтика» за 600 тысяч фунтов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Guardian
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